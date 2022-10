»Gratis tandlæge og psykologhjælp.«

Det er budskabet på SF-folketingsmedlemmet Carl Valentins valgplakater, som hænger i lygtepæle i hovedstadsområdet.

Men hvis plakaterne får vælgerne til at tro, at et kryds ved SF fører til gratis tandlæge og psykologhjælp inden for en overskuelig årrække, så kan de godt tro om igen.