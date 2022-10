Ældre går forgæves efter influenzastik

Det høje mål skal ses i lyset af, at der efter to sæsoner næsten uden det smitsomme virus er en lav immunitet og derfor en højere smitterisiko.

På den baggrund forventer Sundhedsstyrelsen en hård influenzasæson, har vicedirektør i styrelsen Helene Probst udtalt.

Og det har de ældre lyttet til, sige Rikke Hamfeldt, der er seniorkonsulent i Ældre Sagen.

- Blandt ældre er der en nervøsitet for at blive smittet, og derfor er det frustrerende for mange, at de i år ikke kan få influenzavaccinen hos deres læge, sådan som de plejer.

Ældre Sagen har ved flere lejligheder påpeget over for myndighederne, at det er vigtigt med lokale tilbud.

- Derfor undrer det os, at vaccinationscentrene er prioriteret så højt. Vi er bekymrede for, at nogle ældre opgiver at få vaccinen, fordi det er blevet mere besværligt, siger Rikke Hamfeldt.