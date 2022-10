Anklageskriftet mod Lars Findsen afslører nye detaljer

De fortrolige informationer, som Lars Findsen beskyldes for at have lækket, omfatter blandt andet »et konkret sikkerhedsbrud i Forsvarets Efterretningstjeneste og håndteringen af dette«.

Dette skal i et enkelt forhold være foregået telefonisk.

I sommer udsendte Lars Findsen en længere skriftlig udtalelse, hvori han oplyste, at han igennem længere tid var blevet telefonaflyttet, rumaflyttet og skygget i det offentlige rum.

»Og det er klart, at min hjemsendelse og de mange pressehistorier, som FE-sagen gav anledning til, var emner, som jeg naturligt talte med familie, mine nærmeste og nære venner om inden for hjemmets 4 vægge,« skrev han i udtalelsen.

Tvangsindgreb som rum- og telefonaflytning kræver en dommerkendelse. Jyllands-Posten har søgt aktindsigt i disse kendelser hos Københavns Byret, men byretten vil hverken udlevere kendelserne eller bare datoerne for kendelserne, bl.a. fordi de vil kunne give »indblik i efterretningstjenesterne operative forhold, herunder fortrolige oplysninger om efterretningstjenesternes arbejdsmetoder«.

Anklageskriftet røber intet om, hvem Lars Findsen skal have lækket informationer til, udover som nævnt at de to er journalister. De øvrige fires relationer til FE-chefen ikke beskrives nærmere.

Hverken Lars Findsen eller hans advokater vil kommentere sagen på nuværende tidspunkt.

Lars Findsen blev hjemsendt i august 2020, i forbindelse med at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) rejste kritik af FE for bl.a. at have givet urigtige oplysninger om et særligt indhentningssystem, kortsluttet kontrolsystemet og begået mulige ulovligheder i forbindelse med indhentning og videregivelse af oplysninger om danske statsborgere.

Ifølge anklagemyndigheden var det under hjemsendelsen, at Findsen lækkede fortrolige oplysninger. Efterforskningen mod ham kulminerede i december 2021, da han blev anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet.

Få dage senere konkluderede en kommissionsundersøgelse, at der ikke var grundlag for den kritik, TET havde rejst mod FE. Lars Findsen blev løsladt fra fængslet i februar 2022, og først i september blev der rejst tiltale.

Selve retssagen er endnu ikke berammet. Statsadvokaten i Viborg har annonceret, at man vil forsøge at få den gennemført bag lukkede døre.