Interviewet er ved at være ved vejs ende, da vi kommer ind på kjolen. Altså KJOLEN.

Den pink haute couture-sag med de gulvlange ærmer og den dybe udskæring, som Helle Thorning-Schmidt ankom i til dronningens 50-års regentjubilæum den 10. september 2022. Kjolen, der skabte en ophedet debat mellem dem, der mente, at den var fantastisk, og dem, der anså den for at være alt for vovet og upassende til anledningen. Ja, nærmest en majestætsfornærmelse.