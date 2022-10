Paddleboard-surfer fundet i god behold: Kom selv i land

Der blev i første omgang sendt et skib, men det lykkedes ikke at finde personen. Efterfølgende blev en redningshelikopter fra Aalborg sendt til området for at lede, sådan at man hurtigere kunne afsøge et større område.

Også politi og sundhedsfagligt personale var til stede, skriver politiet.

Nørre Vorupør ligger lidt syd for Klitmøller og er en del af den strækning, der er kendt som ”Cold Hawaii”.

Området, der strækker sig fra Agger i syd og Hanstholm i nord, er kendt for at være meget velegnet til forskellige former for surfing.