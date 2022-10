Flere børn skal have mulighed for at starte senere i skole

Vurderingen sker efter dialog mellem dagtilbuddet, pædagogerne, forældrene og lederen af den modtagende skole.

Hvis et barn har brug for at blive i børnehaven et år mere, skal man i dag søge om det hos den skole, barnet skulle have startet på.

Radikale Venstre er ét af de partier, der har presset på for en aftale. Partiet ville gerne have lagt hele beslutningen ud til børnehaven og forældrene.

- Med denne aftale gør vi det næstbedste - at pædagoger, lærere og forældre får mere at skulle have sagt, end de havde før, siger børne- og undervisningsordfører for Radikale Venstre Lotte Rod (RV).

Det er en økonomisk byrde for statskassen at skoleudsætte børn, fordi et år i børnehaven er dyrere end et års skolegang.