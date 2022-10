Fortidens giftdepoter får nu kamp til stregen

Alt for sent, da tankerne om miljøet begyndte at spire, gik det op for myndighederne, at der her som mange andre steder rundt i landet var skabt en tikkende giftbombe for kommende generationer.

Derfor ses det af politikere, myndigheder og lokale som en massiv milepæl, når miljøminister Lea Wermelin (S) mandag sætter gang i den sidste etape i oprydningen i Kærgård.

- Vi tager nu livtag med den første af de største generationsforureninger i landet i form af en total oprensning. Samtidig er det et synligt bevis på, at selv om det nok kan tage lang tid - Kærgård har allerede nu kørt i næsten 15 år - så kan det lade sig gøre, siger formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V).