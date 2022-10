Sundhedsstyrelsen venter en hård influenzasæson

Fra 1. oktober er det muligt at blive vaccineret for ældre og andre i risiko for at blive alvorligt syge af influenza.

Sundhedsstyrelsens ambition er, at 95 procent af ældre fra 65 år og op vil tage imod tilbuddet.

Til sammenligning er verdenssundhedsorganisationen WHO’s mål mindst 75 procent.

Det højere danske mål er realistisk, siger Helene Probst med henvisning til, at der er sendt invitationer ud i e-Boks med mulighed for selvbooking.