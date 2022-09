Rystelser i undergrunden overvåges døgnet rundt efter gaslæk

Flemming Larsen konstaterede, at man med den normale rytme i overvågningen var ”lidt uheldige”, fordi seismologerne først ser på forløbene om morgenen.

- Den første hændelse indtrådte klokken 02.03 mandag, det vil sige tre minutter efter skæringstidspunktet. Derfor ser vi det først tirsdag morgen.

- Jeg får ret hurtigt besked fra mine folk, går derefter ned til dem og beder dem lave en dobbelt analyse af deres data. Jeg informerede departementet (i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, red.), og jeg talte med Kristoffer (Böttzauw, direktør i Energistyrelsen, red.), forklarede han.

Tidspunkterne og lokationerne for de to rystelser, som Geus’ seismografer har målt, passer med tidspunkterne for gaslækagerne ved Nord Stream 1 og 2.