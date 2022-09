Overblik: Hvem er hvad i den kongelige familie i Danmark?

Prins Joachims fire børn, prins Nikolai, prins Felix, prins Henrik og prinsesse Athena, kan ikke længere kalde sig prinser og prinsesse fra 1. januar.

Det har dronning Margrethe besluttet, meddeler kongehuset onsdag.

De bevarer deres titler som grever og komtesse af Monpezat.

- Hendes Majestæt Dronningen ønsker med sin beslutning at skabe rammerne for, at de fire børnebørn i langt højere grad skal kunne forme deres egen tilværelse uden at være begrænset af de særlige hensyn og forpligtelser, som et formelt tilhørsforhold til Kongehuset som institution indebærer, lyder begrundelsen blandt andet.