Fjernvarmekunder slipper for vilde prisstigninger

Cirka 75 procent siger, at deres kunder kan vente uændrede priser eller maksimalt 10 procents stigning.

- Den gennemsnitlige fjernvarmekunde skal være glad. De steder, hvor prisen ikke bliver sat op eller kun beskedent bliver sat op, er det udtryk for, at selskaberne har rigtig mange produktionskilder til rådighed. Det er det, der gør, at fjernvarmesystemet er så robust, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.

Der er dog et ”men”. Selskabernes budgetter for 2023 er lagt ud fra de nuværende gas- og elpriser. Hvis de ændrer sig, så kan prisen for fjernvarmekunderne ændre sig.