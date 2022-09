Dansk slotsejer har vundet budkrige om malerier og andet arvegods

De to søstre endte i en bitter arvestrid over Valdemars Slot, efter at deres far døde for fem år siden.

Tidligere i år købte Louise Iuel Albinus sin søster ud af slottet, og Albinus har til flere medier sagt, at hun har forsøgt at få lov at købe nogle af genstandene, inden de endte på auktion. Men det blev afvist.

Derfor sad hun og hendes mand onsdag klar for at byde på især malerier af hendes forfædre.

- For mange mennesker vil et familiealbum med fotos være det vigtigste at redde ud, hvis huset brænder. Her har familiealbummet hængt i stor størrelse på væggene, og de er personificeringen af Valdemars Slot, har Louise Iuel Albinus sagt til Weekendavisen.

Hun har onsdag blandt andet købt to portrætter af forfædrene Frederik Juel og hans hustru, Magdalene, der var vurderet til samlet 300.000 kroner. Slotsejeren fik dem til 180.000.