Fredag skulle dronningen have været vært for et aftenselskab på Christiansborg for regeringen, Folketinget og Europa-Parlamentets danske medlemmer.

Selskabet finder sted, men kronprinsparret bliver værter i stedet.

Dronning Margrethe begyndte ugen med at deltage ved den britiske dronning Elizabeths begravelse i London.

Her deltog hun sammen med kronprins Frederik og en lang række andre kongelige gæster i den storstilede statsbegravelse.

I alt var der omkring 2000 gæster ved ceremonien, som blev holdt i Westminster Abbey, som ligger i London.