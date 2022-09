22/09/2022 KL. 17:40

Brintprojekt kan afhjælpe vandproblemer i Holstebro

Folkene bag et kommende brintanlæg i Holstebro tilbyder, at de kan aftage noget af det vand, der gang på gang har sat Holstebro by under vand. Borgmester er positiv.