To ansatte ved politiet får disciplinær advarsel efter Minksagen

Actioncardet blev benyttet af politielever til i november 2020 at ringe rundt til landets minkavlere for at fortælle dem, at alle deres mink skulle aflives.

Men mens det skete, vidste man hos Rigspolitiet, at den fornødne lovhjemmel ikke var på plads, konkluderede Minkkommissionen. Alligevel fortsatte rundringningerne.

I alt ti embedsmænd blev vurderet af kommissionen til at have begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed i Minksagen, at de kunne drages til ansvar af det offentlige.

Eksempelvis er rigspolitichef Thorkild Fogde og departementschef i Miljøministeriet, Henrik Studsgaard, blevet fritaget fra tjeneste og hjemsendt, mens der pågår en disciplinærsag mod dem.