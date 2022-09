Konrad Basse Fisker er fascineret af bjørnedyr. A’ hvaffor et dyr? Et bjørnedyr. Et mikroskopisk dyr, der ikke er større end 0,1 millimeter.

»Har du set et bjørnedyr?«

Han finder et videoklip frem på mobilen med et vingummibamselignende dyr filmet oppefra gennem et mikroskop. Dyret vinker med sine otte ben og møver sig rundt.