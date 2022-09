- Jeg er dybt rystet, siger regionsrådsformand i Region Nordjylland Mads Duedahl (V) i en pressemeddelelse til milliardoverskridelsen og de seks års forsinkelse.

- Da jeg tiltrådte som ny regionsrådsformand, krævede jeg at få alt på bordet, og det har vi nu fået. Det er nødvendigt, at vi har fået alt endevendt, for så kan vi komme videre, og det er mit fokus.

Undervejs i byggeprojektet har forskellige budgetoverskridelsen også haft den effekt, at der er elementer på hospitalet, som er blevet hevet ud af projektet eller er blevet gjort afhængig af fondsdonationer.

Ifølge den nye projektdirektør Martin Kjær har byggeriets historik udviklet sig til en ”lang og uskøn” affære.

Han peger på, at projektets plan har været plaget af, at økonomi og tid har hængt sammen. Så når der er forsinkelse, betyder det også automatisk, at det bliver dyrere.