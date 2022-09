14 kommuner får lov til at hæve skatten næste år

Det vil sige at de fem kommuner, der har ønsket at sænke skatten, samlet kan gøre det for 150 millioner kroner.

Tilsvarende kan de kommuner, der har ønsket en forhøjelse, gøre det samlet for 150 millioner kroner.

Det er med henblik på at få en samlet uændret kommunal skat, oplyser Indenrigs- og Boligministeriet.

For at tilskynde til nedsættelser af skatten gives et beløb i tilskud. I 2023 er der afsat 75 procent af de 150 millioner kroner i tilskud.

Københavns Kommune, Ballerup Kommune og Fredericia Kommune er blandt dem, der ønsker at nedsætte skatten.