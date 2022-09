Det er ikke første gang, at forventningerne til udgifterne til gasforbindelsen må justeres.

Oprindeligt var projektet vurderet til at koste 792 millioner kroner. Indtil videre er prisen for projektet således steget med 663 millioner kroner.

Det får dog ikke ministeren til at tvivle på, at det er en god idé at etablere gasrørledningen til Lolland og Falster.

- Den her regering står ved beslutningen om at lave gasrørledningen. Det er en utrolig vigtig beslutning for Lolland-Falsters erhvervsudvikling og den grønne omstilling i hele Danmark, siger Dan Jørgensen til TV 2 ØST.