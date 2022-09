Prisstigninger efterlader kommuner med milliardregning

- Regeringen har selv i dens seneste Økonomiske Redegørelse i august opjusteret forventningerne til prisstigningerne i år og i 2023, og det løber altså op i en anselig merudgift for kommunerne, siger Martin Damm.

Han og de øvrige borgmestre i landet er lige nu i gang med at udarbejde budgetter for næste år - vel vidende, at udgifterne formentlig bliver højere, end der er lagt op til.

- Men vi har fra KL sendt en vejledning ud til kommunerne, hvor vi anbefaler at lægge budget ud fra det gamle prisskøn, som kommuneaftalen bygger på. Ellers ville vi skulle ud i nogle voldsomme nedskæringer.

- Det her er heller ikke noget, den enkelte kommune kan løse. Det er en ekstraordinær situation, der kræver en national løsning, siger Martin Damm.