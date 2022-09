Professor: Coronastik skal nu opfattes mere som influenzavaccine

- En udfordring er, at en stor andel af de ældre har været smittet og har haft en personlig erfaring med det, siger han.

- Her er det vigtigt, at man får forklaret, at selv om man havde et mildt forløb i januar eller februar, betyder det ikke, at man får et mildt forløb til vinter.

Efterårets vaccinationsprogram i Danmark begynder 15. september - altså torsdag.

Her vil de første plejehjemsbeboere og borgere, der er 85 år eller derover, få et stik.

Og fra 1. oktober følger tilbuddet til den øvrige del af befolkningen, der har rundet de 50 år.