Tidligere gaskunder bliver stadig opkrævet store beløb

Dermed kan de store regninger blive ved med at lande hos kunder, der er skiftet væk fra gas - blandt andet for at være med til at frigøre Danmark fra russisk gas og slippe for de høje gaspriser.

Evida oplyser i et skriftligt svar til TV 2, at selskabet arbejder for at gøre det smidigt for gaskunder at blive afkoblet systemet.

- Vi har aftalt en klar proces i markedet, der skal sikre, at gasleverandøren ikke foretager aconto-opkrævning efter overgang til ny varmekilde. Derfor vil vi gerne opfordre de pågældende kunder, der måtte have oplevet andet, til at kontakte os, lyder det i svaret til TV 2.

Tidligere gaskunder kan opsige gasforsyningen på Evidas hjemmeside. Evida oplyser på sin hjemmeside, at selskabet planlægger at tage gasmåleren i hjemmet ned, ”måneden efter du er skiftet til en anden varmekilde”.