For første gang sættes der direkte tal på, hvor stor en del af klimaforandringerne skyldes, at mennesker får flere børn, lever længere og dermed øger befolkningstallet på Jorden.

Dermed tager klimaforskerne bag beregningerne for alvor hul på en diskussion, der hidtil har været særdeles kontroversiel. Så kontroversiel at en ekspert vurderer, at der i international politisk sammenhæng har været lagt »låg på den« på grund af »levn fra kolonitiden«.