Måling: Næsten hver anden har mistet tillid til systemet

- Vi har lavet undersøgelser i mange lande (som ikke har haft en minksag, red.), og vi kan se den samme dynamik.

Faktisk var tilliden allerede faldende før pandemien.

Den toppede i 2007, men under og efter finanskrisen er den blevet mindre, siger Michael Bang Petersen.

Rasmus Stoklund er politisk ordfører for Socialdemokratiet, der har siddet med magten under coronakrise og minksag. Han kalder ligeledes målingen for ”stærkt bekymrende”.

- Og jeg synes også, at man - uanset om man bekender sig til rød eller blå blok - må standse op og sige, at vi er et land, hvor vi alle har en interesse i og et behov for, at man kan have tillid til den offentlige administration, til politikerne og til vores retssystem.