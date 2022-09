Undersøgelse: Styrelse skulle have kontrolleret Scandinavian Star

159 mennesker mistede livet, da der opstod brand på færgen på vej fra Oslo til Frederikshavn natten til den 7. april 1990.

Der har hersket stor mystik om, hvordan branden opstod. Efterforskningen har vist, at ilden opstod flere forskellige steder på færgen, og at der dermed sandsynligvis var tale om en påsat brand.

Siden er flere forhold i sagen blevet undersøgt, og i december 2020 igangsatte erhvervsminister Simon Kollerup (S) den undersøgelse, der mandag er blevet offentliggjort.

Her fik to juraprofessorer til opgave at undersøge, hvorvidt ”Scandinavian Star” skulle have været synet af Søfartsstyrelsen i 1990, inden færgen sejlede med passagerer, og om styrelsen skulle have udført en havnestatskontrol.