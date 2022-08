I 45 år tav hun om det gruopvækkende ophold i lejren. Men hun har siden holdt hundredvis af foredrag, hvor hun delte ud af sine erindringer.

Det gjorde hun for at fastholde erindringen om holocaust, da hun havde en mission om, at historien om Auschwitz og Holocaust ikke må glemmes.

- Jeg har holdt 426 foredrag rundt omkring i Danmark, og det vigtigste for mig har været, at de unge forstår, at noget så brutalt ikke må ske igen.