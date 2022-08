Skilt er blevet fjernet fra Simon Spies Plads i Helsingør

Siden 1993 har pladsen i Helsingør været opkaldt efter Simon Spies, der er født i byen. Rejsekongen døde i 1983.

Før hed pladsen Svingelport Plads, men Simon Spies Fonden donerede en million kroner til at få den ombygget, og derpå blev den opkaldt efter ham.

I en ny DR-dokumentar fortæller tidligere ansatte under Simon Spies i 60’erne og 70’erne om, hvordan Spies betalte dem for sex og for at få lov at udøve voldshandlinger mod dem, mens de var helt unge.

Mandag lød det fra borgmester Benedikte Kiær (K), at pladsen ikke var blevet opkaldt efter Spies, hvis den skulle navngives i dag.

Hun vil nu indlede en diskussion med borgere og byråd om, hvad der skal ske med pladsen.