Statsrevisorer retter igen skarp kritik mod Skatteministeriet

Herudover påpeger Statsrevisorerne, at Skatteministeriet fortsat ikke har formået at etablere systemer og processer, der i tilstrækkelig grad understøtter, at man kan inddrive persongæld.

Persongælden steg sidste år med 8,6 milliarder kroner, så den ved udgangen af 2021 var oppe på 122,7 milliarder kroner.

Endelig har der været ”væsentlige brud på love og regler i Skatteministeriets opkrævning af grøn ejerafgift og vægtafgift for personbiler, varebiler, campingvogne og traktorer”.

Samlet konkluderer Statsrevisorerne i beretningen, at statens forvaltning er tilfredsstillende. Og at det samlede statsregnskab for 2021 er rigtigt, bortset fra enkeltstående fejl og usikkerheder, der tilsammen udgør én procent af statsregnskabet.