27/08/2022 KL. 15:45

For abonnenter

»Vi kan ikke se, hvorfor bankerne er bekymrede«

I Ældre Sagen mener de, at banker og realkreditinstitutter lader kundernes alder vægte for meget, når de skal låne penge ud. Finans Danmark afviser kritikken og understreger, at der altid foretages konkrete vurderinger.