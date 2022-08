Danske Gymnasier: Nødvendigt med værktøjer mod eksamenssnyd

Fredag kom det frem, at regeringen vil droppe it-systemet Den Digitale Prøvevagt, der skal forhindre gymnasieelever i at snyde under prøver.

Systemet har mødt kritik for behandlingen af elevernes personoplysninger.

Hos foreningen Danske Gymnasier er man enig i, at systemet skulle lægges i graven. Men det er stadig behov for værktøjer til at undgå snyd, mener formand Henrik Nevers.