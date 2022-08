Faste rygere købte færre cigaretter under covid-19

Han er adfærdsforsker på Københavns Universitet og førsteforfatter til undersøgelsen.

- Rygerne ville få et værre forløb med corona, hvis de skulle være så uheldige at få det. Det har fået folk til at ændre adfærd, tilføjer Toke Reinholt Fosgaard.

Forskningen viser samtidig, at ti procentpoint flere rygere end året før helt kvittede cigaretterne i samme periode. Det er positivt, siger Toke Reinholdt Fosgaard.

Undersøgelsen kan i hans øjne bruges til at se, hvad der får folk til at skrue ned for rygningen eller helt holde op.