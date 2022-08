17/08/2022 KL. 11:15

Støtteforening om juridisk kønsskifte fra 0 år: »For transbørn betyder det enormt meget«

Det vil øge trivslen og reducere risikoen for selvmordsforsøg blandt transbørn, hvis regeringen forslag om at fjerne aldersgrænsen for juridisk kønsskifte vedtages. Det fremhæver forperson for Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn.