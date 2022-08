24 hollandske skibe er taget for ulovligt fiskeri i 2022

19 af de 24 overtrædelser er desuden karakteriseret som alvorlige. Her har de hollandske bomtrawlere enten brugt ulovlige redskaber, slukket AIS-signalet eller fisket i forbudte områder.

Tilfældene viser, at den skærpede kontrol, politianmeldelser og mulig bødestraf på op til 400.000 kroner ikke længere er nok, konkluderer minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S) i pressemeddelelsen.

- Jeg har nu bedt mit ministerium om at undersøge, hvor langt vi kan gå med at hæve bøderne for ulovligt fiskeri og skærpe muligheden for at konfiskere fiskeriredskaber ved lovovertrædelser.