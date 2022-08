Grønlands turisme kan drukne i egen succes

Efter årelang debat om landets vanskelige infrastruktur investeres der 3,6 milliarder kroner i nye store lufthavne.

Kritikere har påpeget, at der stadig er store udfordringer med vejret og med at skaffe fly. De har også peget på, at det var bedre med flere mindre lufthavne, så turisterne kan spredes væk fra hovedturistbyen Ilulissat.