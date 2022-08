Bortvisning af kommunaldirektør i Fredericia var uberettiget

Senere rensede Statsadvokaten hende så ”for enhver mistanke om, at der skulle have været en for nær relation mellem hende og Jacob Bjerregaard”. Og nu har voldgiftsretten afgjort, at bortvisningen derfor var uberettiget.

- Afgørelsen ligger fuldstændigt, som vi havde forventet, lyder det indledningsvis fra Hanne Fugl Eskjær, formand for Offentlige Chefer i Djøf, i pressemeddelelsen.

- Afgørelsen understreger vigtigheden af, at arbejdsgivere i Danmark efterlever de aftaler, der er indgået, og den pointerer, at ingen kan afskediges på baggrund af rygtedannelser i organisationer, siger hun videre.

Fra Annemarie Schou Zacho-Broe lyder det, at hun håber sagen vil ”betyde en fornyet bevågenhed på både de etiske og ansættelsesretlige spilleregler for, hvordan vi håndterer rygter og kriser i offentlige organisationer”.