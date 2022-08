Byråd i Helsingør har sat stop for brug af Chromebook

Byrådet har besluttet, at kommunen skal afvente, at Datatilsynet godkender kommunens dokumentation for, at den overholder datasikkerheden.

- Det er en meget vanskelig sag, og vi har været i stor tvivl. Grundlæggende er vi blevet betrygget i de svar, vi har fået, og i den klare vurdering fra advokaten om, at vores materiale til Datatilsynet er godt nok, sagde byrådsmedlem Claus Christoffersen (S) under mødet ifølge lokalmediet.

- Men der er en risiko, som gør, at vi også vil gå med livrem og seler. Så vi kan gå med til denne mellemløsning, for vi har også en undervisningsforpligtelse.