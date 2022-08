06/08/2022 KL. 07:44

For abonnenter

Flertal foretrækker røgfrie strande

En ny måling af Megafon for Kræftens Bekæmpelse viser, at 56 pct. af personer over 18 foretrækker en badetur på en røgfri strand - og andelen er endnu højere for personer mellem 18 og 29.