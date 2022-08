For meget tid med tv og telefon rammer unges søvn hårdt

Hun har et håndgribeligt råd: få skærmene ud af soveværelset.

Ifølge Poul Jennum, professor og søvnforsker på Rigshospitalet, understøtter studiet det, som anden forskning har vist.

Han siger, at for lidt eller for dårlig søvn kan have helbredsmæssige konsekvenser. Helt lavpraktisk har en person med dårlig søvn mindre energi, nedsat koncentration samt dårligere hukommelse og indlæring.

Han fortæller, at det tager cirka en til to timer for hjernen at ”nedregulere”, så søvnen kan indtræde.

- Vi har brug for en stabilisering op til søvnen, hvor der er en bestemt mental og social sekvens af begivenheder, der gør, at vi indstiller hjernen på, at vi skal sove.

- Vi slukker computeren, vi undgår at skændes med partner eller familie. Vi laver nogle bestemte handlinger og fortæller hjernen, at nu er det tid til at gå i seng.