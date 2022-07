Fyn kæmper med bandemedlemmer, der flytter mellem kommunerne

Et fælles opråb fra de fynske borgmestre er midt i julivarmen sendt afsted til Christiansborg. De har brug for nye kræfter i kampen mod bandemedlemmer og kriminelle med tilknytning til bandemiljøet, som har fundet en ny finte til at undgå myndighedernes søgelys.

»Det handler om at få ageret hurtigt,« siger Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S), som med resten af de fynske borgmestre i ryggen har taget teten på henvendelsen til Folketingets Retsudvalg og justitsministeren.