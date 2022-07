Teenagehjerner er lige så følsomme som spædbørns

- Det mest opsigtsvækkende er, at en negativ social oplevelse i teenageårene er endnu mere ødelæggende end i de første 1.000 dage af et barns liv, siger Signe Hald Andersen.

Hun er forskningsprofessor og souschef i Rockwool Fondens Forskningsenhed. Hun står bag forskningsprojektet om, hvordan negative sociale oplevelser for teenagere kan trække spor gennem livet.

Det kan være forældrenes arbejdsløshed, kriminalitet, psykisk sygdom og dødsfald.

- Selv om et barn har haft en belastet start i livet, så har vi et nyt vindue senere for at gøre en forskel for barnet. Men det betyder jo også, at vi ikke bare kan overlade barnet til sig selv i teenageårene.