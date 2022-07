Flere partier gør klar til at iværksætte en redningsplan for de pressede domstole, men ifølge dommerne er det i høj grad politikernes egen skyld, at sagsbehandlingstiderne hos domstolene er steget markant over en årrække.

Ifølge landsdommer og formand for Den Danske Dommerforening Mikael Sjöberg har politikerne nemlig gjort det mere besværligt at være dommer.