Flere børn får psykiatrisk hjælp via sundhedsforsikringer

Ifølge Politiken var det tidligere stort set ligeligt fordelt imellem børn og voksne, hvem der fik hjælp til psykiatrisk behandling igennem sundhedsforsikringen. Men nu er der langt flere børn, som får hjælp.

Også hos forsikringsselskabet Topdanmark har man mærket en stigning.

Topdanmarks skadedirektør Rasmus Ruby-Johansen vurderer over for Politiken, at det dels skyldes efterdønninger fra coronapandemien, men også lange ventetider i det offentlige.

Topdanmark oplyser til Politiken, at selskabet i første kvartal i år fik 29 procent flere anmeldelser om angst og depression hos børn imellem 0 og 16 år i forhold til samme periode sidste år.

Men selskabet ønsker ikke at sætte et præcist tal på, hvor mange sager det har haft.