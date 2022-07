Hvert år får flere og flere kvinder en teknisk uddannelse

Bjarke Tarpgaard Hartkopf, som er konstitueret områdechef for videregående uddannelser i Danmarks Evalueringsinstitut, siger til Berlingske, at der har været stort fokus på at gøre piger interesseret i området.

Han mener, at det skyldes, at man har set et potentiale i en stor og underrepræsenteret gruppe, siger han til Berlingske.