Kronprinsen deltager i mindehøjtidelighed for skudofre

Ved Field’s blev der tirsdag eftermiddag holdt en pressebriefing.

- Vi er enormt berørte og påvirkede over situationen. Vores tanker går til ofrenes familier og de biografansatte, der har mistet en kollega.

- Vores tanker går ligeledes til kunder i Fields, særligt de sårede og dem, der oplevede hændelser på nærmeste hold, sagde talsperson Stine Rysgaard.

En af de dræbte ved søndagens skyderi i Field’s var en ung ansat i storcentrets biograf.

Mandag middag var statsministeren og justitsminister Mattias Tesfaye (S) forbi centeret med blomster.

Her sagde Mette Frederiksen, at hændelsen søndag eftermiddag var et ”ualmindeligt brutalt angreb”.

- Jeg tror sjældent, vi har oplevet så voldsom en kontrast som dagen i går (søndag, red.), hvor millioner af danskere gennem en weekend har fejret idrætten i Svendborg, musikken i Roskilde og Tour de France i hele landet.