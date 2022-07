Professor: Minksag svækker tillid til politikere

Derfor sætter tillid sig på mange måder i samfundet.

Men i tal fra Hope-projektet har man kunnet se et fald i tilliden til coronahåndteringen omkring Minksagen i november 2020.

Michael Bang Petersen lægger vægt på, at borgernes tillid til coronahåndteringen ikke kun faldt, da Minksagen kørte.

- Hen over coronakrisen har der været faldende tillid til det politiske system som sådan. Det kan ikke alene tilskrives Minksagen. Men det er klart, at der er et element i det, som borgerne kan have reageret negativt på, siger han.

Han peger på, at forskning viser, at det generelt er afgørende for tillid, at borgerne oplever beslutningsprocesser som legitime.

Hvis man gerne vil gøre noget for at forbedre tilliden, kan Michael Bang Petersen godt se steder, hvor det er vigtigt at sætte ind.