»Serien er oppe på den høje klinge med et gennemarbejdet manuskript og muligheden for at undersøge og udfolde de store menneskelige følelser. Det gjorde den interessant.«

Skuespilleren Sylvester Byder takkede ja med det samme, da han blev tilbudt en hovedrolle som den unge silkeborgenser Robin i serien ”Drenge”, der tirsdag får premiere på Viaplay.