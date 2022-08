06/08/2022 KL. 09:00

For abonnenter

Han forener journalist- og militærpassionen i sit nye job

I mange år løb militær og journalistik som to separate spor i Mads Korsagers karriere. Som DR’s nye forsvarskorrespondent nyder han at kunne kombinere sine to fag. Han er drevet af en stærk ambition om at give danskerne et nuanceret indblik i, hvad der rører sig på den militære front.