Fem stenrev skal skabe bedre vilkår for fisk i danske farvande

Man vil som udgangspunkt forsøge at reetablere tidligere stenrev, som med tiden er delvist forsvundet på grund af stenfiskeri.

Det anslås, at stenfiskeri fra 1900 til 1999 har fjernet sten fra et areal, der er på størrelse med Fanø. Stenene har man fisket for at have materialer til at bygge havmoler.

I øjeblikket arbejder Miljøstyrelsen allerede på at genoprette stenrev ved Roskilde Fjord, Gilleleje samt Taarbæk, skriver ministeriet i pressemeddelelsen.

Miljøstyrelsen vil imidlertid også stå for arbejdet med at anlægge de fem nye stenrev. I den forbindelse vil styrelsen indgå i dialog med lokale foreninger i området.

Inden stenrevene kan anlægges, skal der foretages geologiske og biologiske undersøgelse, som skal fastslå, om områderne egner sig etablering af stenrev. Man vil blandt andet undersøge, om havbunden kan bære de udlagte sten.