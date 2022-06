I alt 18 tilfælde af abekopper er konstateret i Danmark

Der er bekræftet yderligere to tilfælde af abekopper i Danmark.

I det ene af de to tilfælde formodes den smittede at være smittet uden at være rejst ud af Danmark. Den anden smittede formodes at være smittet i udlandet.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Med de to yderligere tilfælde er der nu konstateret i alt 18 tilfælde af abekopper i Danmark. Det første tilfælde blev påvist 23. maj.