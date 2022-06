Livreddere advarer mod letsindighed med paddleboards

De senere år er det blevet uhyre populært at stå til søs på et såkaldt stand up-paddleboard (SUP).

Men nu advarer livredderne og Søsportens Sikkerhedsråd om, at det langt fra er ufarligt at begive sig ud på vandet på et oppusteligt surfbræt.

Der er set eksempler på, at de hurtigt kan drive til havs, hvis der er fralandsvind.